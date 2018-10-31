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İstanbul Havalimanı ilk yolcularını karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen ilk havalimanı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan İstanbul Havalimanı, Ankara’dan İstanbul’a yapılan ilk uçuşla gelen yolcularını ağırladı.

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen ilk havalimanı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan İstanbul Havalimanı, Ankara’dan İstanbul’a yapılan ilk uçuşla gelen yolcularını ağırladı. Türk Hava Yolları’nın (THY), TK-2125 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı saat 15.11’de İstanbul Havalimanı’na teker koydu. Uçak burada havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı. Uçak park pozisyonuna yanaşmasının ardından İstanbul Havalimanı apronunda karşılama töreni yapıldı. ARTIK BAŞLADIK THY uçağıyla ilk kez Ankara’dan İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular uçağın kapısında havalimanı işletmecisi olan İGA CEO’su Kadri Samsunlu tarafından karşılandı. Daha sonra apronda kurdela kesimi yapıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Kadri Samsunlu, “Çok mutluyuz önemli bir gün. Türk Hava Yolları da havalimanımızdan ayrıldı ve geri döndü. Artık başladık” dedi. YOLCULARA SÜRPRİZLER HAZIRLANDI İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular daha sonra bagaj bantlarının bulunduğu alana gitti. Burada yolcular İGA personeli tarafından sürprizlerle karşılandı. Küçük hediyeler verilen THY uçağının yolcularından Sabah Nur ise kendisi için yeni bir deneyim olduğunu belirterek, “Buraya ilk defa gelmek beni çok heyecanlandırdı. Hem Esenboğa Havalimanı’nda hem de İstanbul Havalimanı’nda bizler için değişik sürprizler yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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