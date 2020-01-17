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  4. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İGA, 6 Nisan 2019'dan itibaren tam kapasiteyle hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne  garanti edilen 233,1 milyon euro'luk  Dış Hat Yolcu Gelirinin aşılması sonucu devlete 22,4 milyon euro ek ödeme yapılacağını açıkladı.

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İGA, 6 Nisan 2019'dan itibaren tam kapasiteyle hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne garanti edilen 233,1 milyon euro'luk Dış Hat Yolcu Gelirinin aşılması sonucu devlete 22,4 milyon euro ek ödeme yapılacağını açıkladı.

İGA'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmete girdiği 6 Nisan 2019'dan, 16 Ocak 2020 tarihine kadar iç ve dış hat olmak üzere toplamda 55 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığı belirtildi. 6 Nisan'daki 'Büyük Göç'ün ardından 31 Aralık 2019'a kadar geçen sürede yaklaşık 322 bin uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılında 52 milyonun üzerinde yolcunun ağırlandığı hatırlatılan açıklamada, "Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler kat eden İstanbul Havalimanı'nın 2020 hedefleri arasında 74 olan havayolu sayısını 80'e yükseltmek yer alıyor" denildi.

GARANTİ YOLCU SAYISI AŞILDI
Açıklamada İstanbul Havalimanı'nda, ilk işletme yılı için DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon euro'luk dış hat yolcu gelirinin aşılarak 255,6 milyon euro'ya ulaştığı bildirilirken, DHMİ'ye 22,4 milyon euro tutarında ek bir ödeme gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi. İGA'nın açıklamasında, "Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayısının üstüne çıkarak DHMİ'ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak" ifadeleri kullanıldı.

SAMSUNLU: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GELMİŞ OLDUĞUMUZ NOKTA GURUR VERİCİDİR
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yapılacak ek ödemeyi değerlendirdi. Açıklamada Samsunlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"İstanbul Havalimanı, devletten herhangi bir mali kaynak almadan, tamamen öz sermayesi ile bugünlere gelmiştir. Henüz ilk yılında küresel hub olan, 6 Nisan 2019'da tam kapasiteye geçişinden 31 Aralık 2019'a kadar 52 milyon 152 bin 514 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı'nda, gelmiş olduğumuz nokta gurur vericidir. Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon euro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. İstanbul Havalimanı'ndan giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücretin garanti edilen tutarın üstünde kalması sebebiyle devlete 22,4 milyon euro daha ödeme yapacağız. Böylelikle ülkemizin ekonomisine ek katkı oluşturuyoruz. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY'nin operasyonlarını olumsuz etkileyen Boeing 737 Max'lerin uçuş gerçekleştirememiş olmasından en çok İstanbul Havalimanı etkilendi. Boeing'den kaynaklı sorundan THY etkilenmeseydi devletimize ödeyeceğimiz rakamlar daha da yüksek olacaktı. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirmek istediğimiz daha birçok hedefimiz var. Bundan sonraki senelerde yolcu garantisini geçerek devletimize ödeyeceğimiz kira bedelinin dışında ek bir ödeme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olan İstanbul Havalimanı, öngörülen rakamsal hedeflerinin ötesine geçerek örnek bir performans sergilemiştir. İGA olarak Türkiye'nin, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz."

(FOTOĞRAF)

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