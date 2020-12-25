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İstanbul Havalimanı kış hazırlıklarını tamamladı

25.12.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı’nda kış hazırlıkları tamamlandı.

İstanbul Havalimanı’nda kış hazırlıkları tamamlandı. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışından uçuşların etkilenmemesi için 26 kış hazırlık tatbikatı yaptıklarını ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, "130 araç, yaklaşık 190 personel ile kar yağdığı anda destek olacak 300 personelle beraber 7/24 şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda bu personeller kurguladığımız şekilde kar yağdığı anda evlerine gitmeyerek, çalışmalarını sürdürecekler" dedi.
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı’nda uçuşların kar yağışı ve olumsuz hava koşullardan etkilenmemesi için tüm hazırlıklar tamamladı. Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış ve İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere havalimanı apronunda basın mensuplarına çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Karla mücadelede gerekli tatbikatları yaptıklarını ifade eden olarak İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, "Yaklaşık 26 kış hazırlık tatbikatı gerçekleştirdik. Bunun dışında elimizde şu anda kar ve kış hazırlıkları için 130 aracımız var. 130 aracı yaklaşık 190 personelimiz, ilave kar yağdığı anda, destek olacak 300 personelle beraber 7/24 şekilde devam edeceğiz. Şu anda bu personeller kurguladığımız şekilde kar yağdığı anda evlerine gitmeyerek, çalışmalarını sürdürecekler. Buradaki yatakhanelerimizde barınan personellerimiz ne zaman ki çalışmalar tamamlanınca tekrar normal düzende çalışmaya başlayacak. Şu an için tüm hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Havalimanımızdaki tüm hazırlıklarımız şu anda tamam. Bu havalimanı,12.5 milyon kaplama alan var. Buradaki alan, baktığınızda Frankfurt’taki havalimanının yaklaşık 2.7 milyon metrekare büyüklüğünde, daha büyük Lonrda Heathrow’a bakarsak 6 milyon metrekare daha büyük. Karın yağma durumuna bağlı olarak, uçaklarımızın hizmetini aksatmayacak şekilde alanı temizlemeye hazırız" dedi.

Araçların üzerinde bulunan termal kamerayla çalışmalar an be an takip ediliyor
Havalimanında kış hazırlıkları öncesi su tankı ve süpürge donanımı bulunan araçları dar ve geniş alanlara göre amaçlarına uygun bir şekilde kullandıklarını hatırlatan İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış ise şunları söyledi:
"Geçen sene de kar ve don şartlarıyla gerekli mücadeleyi verdik. Toplamda 130 kar mücadele ekipmanımız var. Biz bir aracı tüm donanımlarıyla bir ünite olarak görüyoruz. Dar alanda karla mücadele veren 15 ayrı aracımız daha var. Burayı da geçtiğiniz zaman alanı çok geniş olan pistlere geldiğiniz zaman bir filo halinde çekilebilir kombine kar mücadele araçlarımız var. Bunları dizdiğimiz zaman göçmen kuşlar gibi sıradan kuzeyden girip alanın güneyinden çaktığımız zaman 17-18 dakika sonra pist uçuşa hazır demektir. Bizim yaptığımız işin senkronizasyonu çok önemli. Bir kuru zincirleme çalışma demek daha doğru olur. Araçlarımızdan bazıları Norveç malı. Oslo’daki havalimanında da kullanılıyor. Ekibimiz 4 vardiyada ne yapılması gerektiğini yapıyor ama kar alarmı ve yağış alarmı verildiğinde burada 190 kişi günlerce çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karla mücadele yaparken, pistlerdeki ileri izleme istasyonu vazifesindeki büyük kriz hallerinde de olay yerinde taktik yönetimi yapan bir mobil komuta kontrol aracımız var bizim. Aracın üzerinde çok büyük optikler ve termal kamera da var. Bu araç, bulunduğu yerden strateji yönetimi yapan, karar alan bizim yöneticilerimiz ve mülki idare amirimize ve İGA’nın Genel müdürü ve yardımcısına olay yerinden bilgi ve görüntü geçen ve onların verdiği stratejik kararı burada taktiğe çeviren komuta kontrol aracımız da bizlere büyük yardımcı olmaktadır."

AKOM’da temsilcilerimiz bulunuyor
İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere ise, "Tüm operasyonu İGA olarak tek başına değil, DHMİ, Sivil Havacılık mevzuatı gereğine bağlı olarak toplantılar yapılıyor. Bu toplantıları yılda 2 kere yapıyoruz. Bu toplantılarda da bu zincirin halkası olarak, zincirleme olarak bu kuruluşlara bağlı yapıyoruz. Sadece bizim karı temizlememiz yetmiyor. De’icing hizmetinin de aksamadan verilmesi lazım. Hem paydaşlarımızı dinliyor, hem de paydaşlarımızla bu çalışmaları tamamlıyoruz. Bu sene HAVAŞ, Çelebi ve TGS uçak üzerinde tatbikatlarını yaptılar. Geçen sene de yaptılar. Biz ilk büyük açılıştan önce de burada bir kar operasyonu yapmıştık. Biz ilk burada yaptığımız operasyonda tespit ettiğimiz eksiklikleri, aksaklıkları not ediyoruz. Bir sene sonra aynısı olmasın diye tedbirler alıyoruz. Geçen sene de şubat ayında kar operasyonu yaşadık burada. Hatta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, aynı tarihte Pegasus’un bir uçağı pistten çakmıştı. 69 uçuk buraya inmişti. Hem kar operasyonu hem bu uçakların buraya indirilişi bu kriz merkezinden yapıldı. Bu durumlarda hem kendi birimlerimizi hem de paydaşlarımızı belediye ve valilik burada kırmızı alarm verdiğinde biz de burada paydaşlarımıza aynı alarmı verip, öncesinden bir toplantıyla taktiksel olarak nasıl operasyon yapacağımızı belirliyoruz. Buradaki en önemli konu iletişim. Bu durumlarda personel değişmek suretiyle buradan bu faaliyetler sürdürülüyor. Bizim bulunduğumuz merkezde ulaşabildiğimiz her türlü sistemler hava durumu, flight radar gibi mevcut. Yapılan karla mücadele operasyonunu da buradan paydaşlarımızla beraber canlı olarak izleyebiliyoruz. Bize alarm verildiği andan itibaren AKOM’a da bizim bünyemizde bulunan şef ve müdür arkadaşlarımızdan birini görevlendirerek, koordineli bir şekilde sadece hava tarafı değil, kara tarafından da gelecek yolcu ulaşımının da sağlanması gerekiyor. Bu anlamda İBB ile de iş birliği içerisindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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