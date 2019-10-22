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İstanbul Havalimanı kışa hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

NİSAN ayında tam kapasiteye geçmesinin ardından operasyonların başarılı bir şekilde sürdüğü İstanbul Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı.

Enver ALAS-İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA) NİSAN ayında tam kapasiteye geçmesinin ardından operasyonların başarılı bir şekilde sürdüğü İstanbul Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı. Kış aylarında havalimanının olumsuz etkilenmemesi için hazırlıkların Eylül ayından itibaren başladığını vurgulayan İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, "Havalimanımızın fonksiyonel olarak işleme devam edecek, bütün alanlarında karla mücadele yapacak, havalimanımızı uçuşa kapatmayacak kadar gücümüz var" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda kış aylarında olumsuz hava koşullarında uçuş trafiğinin aksamaması, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan, ülkedeki hava trafiğinin önemli bir bölümünü karşılayan İstanbul Havalimanı'nda yapılan hazırlıklar neticesinde apron, pist ve taksi yolları hazır hale getirildi. Bu kapsamda, kötü hava koşullarında uçuş trafiğinin etkilememesi için Eylül ayının başından bu yana, İstanbul Havalimanı pist, apron ve taksi sahalarında gerekli tedbirler alındı.

"HAVALİMANIMIZI UÇUŞA KAPATMAYACAK KADAR GÜCÜMÜZ VAR"

İstanbul Havalimanı'ndaki hazırlıklar, basın mensupları tarafından görüntülendi. İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış basın mensuplarına yaptığı açıklama ile kış hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Çalışmalara Eylül ayında başladıklarını belirten Karakış, herhangi bir zafiyet oluşmaması için bütün ekibin yıllık tazeleme eğitimine tabi tutulduğunu söyledi.

Karakış, "Havalimanımızın fonksiyonel olarak işleme devam edecek bütün alanlarında karla mücadele yapacak, havalimanımızı uçuşa kapatmayacak kadar gücümüz var. Bu gücü ayakta tutacak yetişmiş personelimiz mevcut. Bu bağlamda önümüzdeki kış sezonuna hazırız. Havalimanımız herhangi bir uçuş aksaklığına maruz kalmadan operasyonuna devam edecek" dedi.

KARLA MÜCADELE İÇİN 350 PERSONEL BULUNUYOR

İGA'nın karla mücadele için 350 civarında personeli bulunduğunu anlatan Karakış, araç sayısının da 150'nin üzerinde olduğunu aktardı. İstanbul Havalimanı'ndaki kış ayı planlaması için yakın paydaşlarla beraber Toronto, Şikago, Atlanta, Washington, Stockholm, Tromso ve Frankfurt gibi havalimanlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Karakış, "Bu havalimanlarının kış mücadele ekipmanlarını, prensiplerini, prosedürlerini yakından inceledik. Yerinde onlarla da istişare ettik. Sonunda bizim ortaya çıkardığımız kış operasyonununu yönetim prosedürlerini işverenimiz olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile istişare ettik. Yurt dışındaki bu kıymetli havalimanlarının tecrübeli yöneticileriyle de istişare ettik. Sonunda anladık ki bizim planımız, sahaya uygulayacağımız prosedür bizim için en ideali olan ve üzerinde hazırlık yaptığımız, eğitim gördüğümüz prosedür" diye konuştu.

"GÜNDE 200 BİN YOLCU AĞIRLANMAKTA"

Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere de operasyon merkezindeki çalışmalar hakkında konuştu. Mere, tüm operasyonel faaliyetlerin takip ve koordine edildiği, raporlandığı, acil durumlarda ilk bilginin geldiği ve teyit alındıktan sonra tüm ilgililerle paylaşıldığı, operasyonun sevk ve idare edildiği 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki merkezin dünyada benzerinin az olduğunu dile getirdi.

Yolcu konforu ve uçakların güvenli bir şekilde havalimanında hizmet almasını sağlamak için merkezde kesintisiz çalışma yürüttüklerinin altını çizen Mere, "Burada günlük uçuş operasyonlarının takibi, uçuşların planlanması, uçak ve yolcu konforuna yönelik atılacak adımlar operasyon merkezimizden izlenerek koordine edilmekte. Şu anda günlük yaklaşık bin 300'ün üzerinde trafiğe hizmet verilmekte yaklaşık günde 200 bin yolcu ağırlanmakta" ifadelerini kullandı.

SHGM HAZIRLIKLARI İNCELEDİ

Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de 2019- 2020 kış sezonu öncesi İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün twitter hebasından yapılan açıklamada, "Kış operasyonlarında kullanılması planlanan araçlar ve teknik özellikleri, personel eğitimleri, operasyon planlamaları ile yer hizmetleri kuruluşlarının de-anti icing tatbikatları yerinde incelenmiştir" denildi.

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