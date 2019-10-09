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İstanbul Havalimanı Kütüphanesi açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

  Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında yüzlerce Nobel ödüllü eserin de bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi'nin cuma günü hizmete açılacağı duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında yüzlerce Nobel ödüllü eserin de bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi'nin cuma günü hizmete açılacağı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, cuma günü yapılacak törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı belirtildi. Kütüphanenin iç hatlar bağlantı noktasında hizmet vereceği kaydedilerek şöyle denildi:

“Edebiyattan çocuk oyun alanlarına yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olacak kütüphanede okurlar bin 350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödülü almış edebiyat eserlerinin bulunduğu toplam 2 bin 550 yayına ulaşabilecek. Ulusal uçuşlarda yolculara çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebilmeleri olanağı sunacak kütüphaneden üyelik koşulu ile kitap da ödünç alınabilecek. Okurlar ilk etapta İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü çıkışına konulacak Kitap İade Kutusuna bu kitapları bırakabilecekleri gibi, isteyenler Türkiye’deki herhangi bir halk kütüphanesine de teslim edebilecek.”
6 bakanlık personelinin görev yapacağı kütüphaneye, 06.30 ile 23.30 saatleri arasında ulaşılabileceği belirtildi.

ANKARA, (DHA)-

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