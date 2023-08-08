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İstanbul Havalimanı mescidinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı!

08.08.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda bulunan mescitte uyuyan yolcuların paralarını çalan Özbekistan uyruklu B.M. ve yanında bulunan arkadaşı, polis ekipleri tarafından havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı mescidinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı!

İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan yolcuların paralarını çalan ve bunları abdesthanede sayan yabancı uyruklu şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Havalimanına 4 Ağustos Cuma günü gelen Özbekistan uyruklu B.M. ile arkadaşı, giden yolcu terminalindeki mescide geçti.

Mescitte uyuyan bazı yolcuların çantalarını karıştıran şüpheli B.M. bu kişilerin cüzdanlarından paralarını çaldı. B.M. yolcuların çantalarını karıştırırken arkadaşı, mescitte oturan diğer yolcuları oyalamaya çalıştı.

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B.M. çaldığı paraları abdesthanede saydı. Parasının çalındığını fark eden bir yolcu ise polise durumu bildirdi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine 2 şüphelinin yerini tespit edip kendilerini takibe aldı.

Havalimanından ayrılmak için taksi bekledikleri sırada yakalanan B.M. ile arkadaşı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirildi.

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Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Şüpheli B.M. "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanırken arkadaşı serbest bırakıldı.
(AA)

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Hırsız İstanbul Havalimanı

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