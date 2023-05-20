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İstanbul Havalimanı'nda 2. tur için oy verme işlemi başladı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

20.05.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi oylaması için yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar için oy verme işlemi başladı. Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapacak olacak olan seçmenler oylarını kullanmaya başladı.

İstanbul Havalimanı'nda 2. tur için oy verme işlemi başladı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya başladı.

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TOPLAM 12 SANDIK KONULDU

Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışı seçmenler, 08.00'dan itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullandı. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

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OYLAR ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Oylar, 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Burada toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek.

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Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek. İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.

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Kaynak: DHA-AA

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