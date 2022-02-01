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İstanbul Havalimanı'nda aylar sonra ilk! Bugün yeniden başladı

01.02.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılama ve uğurlama yeniden açıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen yasak bugün itibarıyla kaldırıldı. Yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler artık havalimanına alınacak.

İstanbul Havalimanı'nda aylar sonra ilk! Bugün yeniden başladı

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından, biletli yolcu dışında havalimanına girişler yasaklanmıştı.

Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle havalimanı giriş kapılarında uygulanan bilet kontrolü kaldırılırken, yolcu dışında vatandaşların havalimanına girişlerine izin verilmeye başlandı.

Havalimanına yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler 1, 3, 4, 5, 9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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