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İstanbul Havalimanı'nda Erdoğan-Abdullah Gül görüşmesi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 18:28 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı açılışına dünya liderlerinden yoğun bir katılım gerçekleşti. Açılışa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül ile tokalaşıp bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'nın açılışı gerçekleşti. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi Belediye Başkan Cahit Altunay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Açılışa ayrıca dünyadan çok sayıda lider katıldı.

HAVALİMANININ AÇILIŞ TÖRENİNE ÖZEL KONUKLAR

Havalimanının açılış törenine Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov,Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ,Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov ,Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon ,Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ,Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ,Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir ,Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic ,Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ,Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratuek Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı) İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı) Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katıldı.

ERDOĞAN, ABDULLAH GÜL İLE SOHBET ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılan liderleri tek tek selamladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile tokalaşarak bir süre sohbet etti. Selamlaşmanın ardından törene katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fetoscular bir araya tekrar toplaniyor o zaman binlerce garibani neden ekmeginden ettiniz
abdullah gül ün korkuları olmasa o resepsiyona katılmazdı
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