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İstanbul Havalimanı'nda eşiyle çocuklarının gözü önünde intihar etmişti! Liberyalı diplomat hakkında dikkat çeken 'uyuşturucu' tespiti

22.11.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kwame, dün İstanbul Havalimanı'nda intihar etmişti. Yapılan ilk incelemede Liberyalı yolcunun midesinde uyuşturucu madde tespit edildi.

İstanbul Havalimanı'nda eşiyle çocuklarının gözü önünde intihar etmişti! Liberyalı diplomat hakkında dikkat çeken 'uyuşturucu' tespiti

İstanbul Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kwame eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Taksiden inen Samuel Kwame birkaç adım attıktan sonra 2'nolu kapının bulunduğu alandan 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti. Yapılan ilk incelemelerde intihar eden diplomatik pasaport sahibi yolcunun midesinde uyuşturucu madde tespit edildi. Bu gelişme üzerine olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devir aldı.

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Diplomatik pasaport sahibi Aberkah Samuel Kwame'nin intiharı ile ilgili olarak Liberya basınından yer alan haberlerde Kwame'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) özerk ve uzmanlaşmış bir kurumu olan Batı Afrika Para Ajansı’nda (WAMA) ekonomist olarak görev yaptığı, diplomatik pasaportu nasıl elde ettiğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Diplomat Liberya

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