HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Havalimanı’nda kaçak pırlanta operasyonu

İstanbul Havalimanı’nda kaçak pırlanta operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda daralı ağırlığı 16,47 gram gelen 0.8 kırat pırlanta ve 20 bin dolar ele geçirildi. Operasyonda bir Hindistanlı yakalandı.

İstanbul Havalimanı’nda kaçak pırlanta operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’den Kuveyt’e gidecek Hint asıllı bir kişinin havayolu ile pırlanta kaçakçılığı yapacağı istihbaratını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında pırlanta kaçakçısının Hindistan uyruklu Kaushık A.K. olduğunu belirleyen emniyet ekipleri, şüphelinin İstanbul Havalimanı’ndan gece saat 00.50’de tarifeli uçakla Kuveyt’e gideceğini ve beraberinde kaçak pırlanta ve 20 bin doları da yurt dışına çıkaracağını tespit etti. Kaushık A.K.’yı havalimanında adım adım izleyen polis, şüpheliyi checkin kontuarına geldiği sırada para ve pırlanta bulunan valizlerini teslim ederken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Valizlerde yapılan aramada daralı ağırlığı 16,47 gram gelen 0.8 kırat pırlanta olduğu değerlendirilen taşlar ile 20 bin dolar para ele geçirildi. Yakalanan pırlanta kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne getirildi. Hin asıllı kaçakçı hakkında “5607 sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldığı ve emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor! Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor!
AÖF'den diploma duyurusu geldi!AÖF'den diploma duyurusu geldi!
En Çok Okunan Haberler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
Dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Ayakkabının fiyatını gören bir daha baktı! Antalya'daki fuara damga vurdu
Ayakkabının fiyatını gören bir daha baktı!
Kayseri'de intihar! Kafasına silahla ateş eden kişi ağır yaralandı
Kayseri'de intihar! Kafasına silahla ateş eden kişi ağır yaralandı
Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici
Ali Erbaş'tan sert tepki: Utanç verici
İzmir Konak'da feci kaza! Herkes sokağa fırladı
İzmir'de panik anları! Sokağa fırladılar
Kedinin ayaklarını koparıp boğdular! Korkunç anlar kamerada
Kedinin ayaklarını koparıp boğdular! Korkunç anlar kamerada
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor! HES uygulamasındaki harita kırmızıya büründü
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.