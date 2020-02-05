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  4. İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri artırıldı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri artırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 08:09 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında dün başlayan Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen yolcuların termal kamera uygulaması ile kontrol edilmesi işlemi bugün de devam etti.

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri artırıldı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında Çin'in ardından Uzak Doğu Asya ülkeleri Japonya, Hong Kong, Tayvan, Tayland, Singapur ve Malezya'dan gelen yolculara yönelik, termal kameralarla izlenme uygulamasını dün başlatmıştı.

KORONAVİRÜS TEDBİRİ ARTIRILDI

Bu sabah saatlerinde Uzak Doğu Asya ülkelerinden İstanbul Havalimanı'na 9 uçağın yolcuların vücut ısıları termal kameralarla kontrol edildi. Birçok yolcunun maske taktığı görülürken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs istanbul havalimanı

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