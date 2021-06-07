İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen analizler sonucunda, aynı tarihte havalimanına gelecek üç yolcu riskli olarak değerlendirildi. Farklı ülkelerden gelecek üç yolcuyu taşıyan uçaklar hava takip sistemi üzerinden takibe alındı. Uçakların havalimanına iniş yapmalarının ardından hem şüpheli yolcular hem de beraberindeki bagajlar gözetim altına alındı.

KİTAP KAPAKLARINDA 4 KİLO KOKAİN

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen ilk yolcu Gümrük Muhafaza ekiplerince durdurularak, sırt çantası x-ray cihazı ile tarandı. Şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından, narkotik dedektör köpeğin de çantada bulunan çocuk kitaplarına tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine açılarak aranan kitapların kapaklarının altına özel bir yöntemle gizlenmiş levhalar halinde uyuşturucu bulundu. Yapılan analizde levhalar içindeki uyuşturucu maddenin 4 kilo kokain olduğu tespit edildi.

ÇANTALARIN İÇİNDE GİZLİ BÖLME

Etiyopya'dan Türkiye'ye gelen bir diğer şüpheli yolcunun ise sırt çantası içerisindeki kol çantaları dikkat çekti. X-ray tarama cihazı ve narkotik dedektör köpekle kontrol edilen çantaların astarının altında yabancı maddelerin bulunduğu saptandı. Bulundukları yerlerden çıkarılan paketlerin içerisinde yaklaşık 3 kilo kokain ele geçirildi.