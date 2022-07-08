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İstanbul Havalimanı'nda şaşkına çeviren anlar! 'Maalesef ilk defa böyle bir şey yaşadık'

08.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de meydana gelen olayda İstanbul Havalimanı'na gelen Gamze Öztürk, taksinin bagajının açılmamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Uçağını kaçırma endişesi yaşayan kadının yardımına polis ve havalimanı çalışanları koşarken bavullar koltuklar sökülerek çıkarıldı. Taksici Mirza Barışer, ''Maalesef ilk defa böyle bir şeyi yaşadık. Polis ve diğer arkadaşların yardımıyla hallettik. Bagajın mekanizması bozulmuş. Biz de koltukları sökmek zorunda kaldık. Direkt buradan sanayiye gideceğiz'' dedi.

İstanbul Havalimanı'nda şaşkına çeviren anlar! 'Maalesef ilk defa böyle bir şey yaşadık'

Fransa'nın Nice şehrine uçuşu olan Gamze Öztürk, Şişli'den bindiği taksiyle saat 13.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. 3 adet bavulunu koyduğu bagajın kilitlenerek açılmaması üzerine Öztürk, uçuşu öncesi panik yaşadı. Taksi şoförü Mirza Barışer'in bagajı bir türlü açamaması üzerine çevrede bulunan polisler ve havalimanı görevlileri yardım istedi. Bagajın açılmaması üzerine arka koltukların sökülmesine karar verildi. Yaklaşık yarım saat süren uğraşların neticesinde arka koltuklar söküldüğü yerden bavullar çıkarıldı.

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BAVULLARINI BEKLERKEN UÇAĞINI KAÇIRMA ENDİŞESİ YAŞADI

Uçağını kaçırma endişesi taşıyan Gamze Öztürk, "Bavullarım içeride kaldı. Buradakilerin yardımıyla sağ olsunlar; valizlerimi aldım ve uçağıma yetişmeye çalışacağım. İstanbul'dan Fransa'ya Nice uçacağım. Koltuktan da çıkaramadılar. Bayağı uğraştılar. Bayram yoğunluğu var. içeride pasaport kontrolünden geçeceğim. Umarım yetişirim şimdi. Koşa koşa gideceğim" diye konuştu.

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''KOLTUKLARI SÖKMEK ZORUNDA KALDIK''

Taksici Mirza Barışer ise "Maalesef ilk defa böyle bir şey yaşadık. Polis ve diğer arkadaşların yardımıyla hallettik. Valizlerini teslim ettik. Şu an problem yok. Koltuğu sökmek zorunda kaldık çünkü açılmadı. Bagajın mekanizması bozulmuş. Biz de koltukları sökmek zorunda kaldık. Direkt buradan sanayiye gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Tamir ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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