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İstanbul Havalimanı'nda sıvı kokain ele geçirildi! Değeri 13 milyon 800 bin lira

04.12.2020 10:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı'nda sıvı kokain ele geçirildi! Değeri 13 milyon 800 bin lira

İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin 10 gün arayla gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda piyasa değeri toplam 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi. Dünyada eşine az rastlanır bir yöntemle, Brezilya'dan getirdikleri sıvı kokaini, içki şişelerinde yurda sokmaya çalışan iki kişi gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda havalimanına farklı tarihlerde Brezilya'dan gelen iki şüpheli yolcunun valizlerinde içki şişelerine doldurulmuş toplam 17 kilogram sıvı kokain yakalandı.

Ekipler, ilk operasyonda Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcuyu riskli olarak değerlendirerek takibe aldı. İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından uçaktaki tüm valizler 'X-Ray' cihazından geçirildi, narkotik dedektör köpekler tarafından arandı.

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UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI KÖPEKLERİ NARKOTİK KÖPEĞİNE TAKILDI

Köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine bu şişeler açıldı ve içerisindeki sıvı analiz edildi. Yapılan analizde içki şişeleri içerisindeki sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı. İlk operasyonda ele geçirilen 8 kilogram sıvı kokainin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu tespit edildi.

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İÇKİ ŞİŞELERİNDE "SIVI KOKAİN" KAÇAKÇILIĞINA ÖZEL ÖNLEM

Dünyada nadir görülen bir uyuşturucu kaçakçılığıyla karşılaşan gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye içki şişelerinde sıvı kokain sokulmasının denenmesi üzerine bu kaçakçılık yöntemine yoğunlaştı. İkinci operasyonda ise 10 gün sonra yine benzer şekilde Brezilya'nın Sao Paoulo şehrinden gelen bir yolcu risk analizine takıldı. Uçağın inişinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Yolcunun valizleri 'X-Ray' cihazından geçirildi ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Bu yolcunun valizinde de 4 adet içki şişesi olduğu tespit edildi. Narkotik köpeklerinin bu şişelere tepki vermesi üzerine şişelerdeki sıvılardan alınan numunelerde analiz yapıldı. Analiz sonucunda sonucunda içki şişelerindeki sıvının kokain çözeltisi olduğu ortaya çıktı. Bu operasyonda da piyasa değeri 7 milyon 900 bin olan 9 kilogram sıvı kokain yakalandı.

DHA

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