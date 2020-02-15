HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 09:03 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda otopark otomatına tekme ve yumruklar ile saldıran şahıs sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

İstanbul Havalimanı'nda bulunan otoparkın otomatının yanına gelen bir kişi, otomatın içerisine para attıktan sonra otomatı önce yumruklamaya daha sonra ise tekmelemeye başladı. Şahsın eylemini bir süre aynı şekilde sürdürdüğü görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Şahsın o anları otomatın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayımlandıktan sonra büyük tepki çekti. Birçok kişi şahsın kamu malına zarar verdiğini belirterek yakalanmasını istedi.

DADAD

Görüntüleri İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Samsunlu, “Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. Vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazminat hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Adana'da eş zamanlı şafak baskınlarıAdana'da eş zamanlı şafak baskınları
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı Otomat tekme Yumruk sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2007 yılında düşen Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Adana’da sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı kararı

Adana'da eş zamanlı şafak baskınları

Gölün donması avcıları durdurmadı... Eskimo usulü balık tuttular

Göl buz tuttu ama onlar durmadı

Meteoroloji'den sağanak yağmur kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Balat'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Balat'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.