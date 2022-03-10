İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi mi? İstanbul Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi?

İstanbul hava koşulları yüzünden uçuş seferleri bir bir iptal ediliyor. İstanbul iptal olan uçak seferleri belli oldu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması bazı seferler iptal edildi. İstanbul, 1987 yılından beri en zorlu hava şartlarını yaşayacağı söyleniyor. Yetkililer, vatandaşların sıkıntı çekmemesi için önlemler almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında uçuş seferlerin iptal olması da yer alıyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de iptal olan seferleri haberimizde işledik...

İSTANBUL'DA UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan THY ve Pegasus, İstanbul Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 ile 11 Mart 2022 tarihlerinde iptal edilen uçuşlar belli oldu. Bu seferler firmaların internet sayfasında açıklandı. İptal edilen uçak seferleri ile ilgili THY'den gelen açıklamada, değişiklik veya iade işlemlerinin tamamlanacağı da belirtildi.

10-11 MART 2022 HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Konuy ile ilgili Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Pegasus iptal olan seferler sorgulama sayfası için www.flypgs.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

THY 10-11 MART 2022 UÇAK SEFER İPTALLERİ HANGİLERİDİR?

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +908503330849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

