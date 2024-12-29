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  4. İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusu kendisini merak eden arkadaşlarına seslendi

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusu kendisini merak eden arkadaşlarına seslendi

29.12.2024 08:23
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu yakalanmıştı. Gorilin son durumu merak konusu olurken kendisinden haber geldi. Gorilin ağzından yapılan bakanlık paylaşımı yüreklere su serpti. Gorilin İstanbul Havalimanı'nda yakalanması üzerine Tayland polisi de ülkede baskın düzenlemişti.

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusu kendisini merak eden arkadaşlarına seslendi

Tarım ve Orman Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, goril yavrusunun fotoğrafıyla "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi yer aldı.

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TAYLAND'DAKİ ŞÜPHELİNİN ÇİFTLİĞİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye üzerinden Bangkok’a gönderilmek üzere Nijerya’dan yola çıkan goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi, kaçakçılık şüphelisinin çiftliğine baskın düzenlendiğini açıkladı.

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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğu ifade edildi.

Çiftliğin hayvan ticareti yapmak için gerekli lisanslara sahip olduğu ancak çiftlikte bulunan hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu.

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Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

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(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tayland İstanbul Havalimanı goril
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