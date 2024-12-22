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  4. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Şaşkına çeviren görüntü, takibe alınca ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Şaşkına çeviren görüntü, takibe alınca ortaya çıktı

22.12.2024 15:06
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.12.2024 15:06
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı. Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükün takibe alınmasıyla ortaya çıkan olay sonrası goril yavrusu Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi. Goril yavrusunun kutunun içinde bulunma anına dair görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı'nda "goril yavrusu" yakalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

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NESLİ TÜKETMEN ÜZERE OLAN "GORİLLA GORİLLA" KAFES TİPİNDEKİ KUTUDA

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

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BAKANLIĞIN İLGİLİ BİRİMLERİNE TESLİM EDİLDİ

Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi. (AA)

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İŞTE KUTUNUN İÇİNDE BULUNMA ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı goril
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