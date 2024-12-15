İstanbul Havalimanı'ndaki camide ibadetin ücretli olduğu iddiasına yalanlama: İlk 35 dakika otopark ücretsiz, süre aşımında normal tarife

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, camide "ibadetin ücretli olduğu" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İGA, Ali Kuşçu Cami-i Şerifi'nde ibadet edenlere ilk 35 dakika ücretsiz otopark hizmeti sunulduğunu, süre aşımında normal tarifeye geçildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Camide ibadet edenlere ilk 35 dakika ücretsiz otopark hizmeti sunulmakta, süre aşımında normal tarifeye geçilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Düzenlemenin alanların adil kullanımını sağlamak amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ali Kuşçu Camii'nde ibadet etme süresi yeterli olacak şekilde park etmek için 35 dakika ücretsiz otopark ücreti verilmektedir. Havalimanımızda çalışan, vergi veren taşımacıların ve otopark kullanan misafirlerimizin haklarını korumak ve eşitlik ilkesine uygun olarak adaletli davranmak maksadıyla havalimanındaki cami girişine kurulan bu sistemde aracını ibadet etmek amacıyla cami otoparkına park eden yolcular, otopark biletini cami girişindeki cihaza okuttuklarında ilk 35 dakika için ücretsiz otopark hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda normal otopark tarifesi uygulanmaktadır. Bu uygulama sadece ibadet amacıyla aracını cami otoparkına bırakanlar için olduğundan cihazlar cami giriş kapısında konumlandırılmıştır."

Sınırsız ve ücretsiz otopark hizmetinin havalimanı gibi yolcu sirkülasyonunun fazla ve otopark alan kullanımının sınırlı olduğu yerlerde suiistimale açık hale gelebildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun transfer araçları ve "rent a car" firmalarının cami otoparkına gereksiz park yapmasına neden olabileceği için ücretsiz otopark hizmeti verilemediği kaydedildi.

BAKAN URALOĞLU: İSTANBUL HAVALİMANI 1352 UÇUŞ İLE AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

Bu arada Ualştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama 1352 uçuşla Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunu belirterek, “Ülkemizse günlük ortalama 2 bin 511 uçuşla Avrupa’nın en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı” dedi.

Bakan Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 12 Aralık tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Uraloğlu, söz konusu raporda 2-8 Aralık döneminde Avrupa havalimanlarında gerçekleşen hava trafik istatistiklerinin yer aldığını kaydetti. İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama 1352 uçuşla Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunun belirten Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız; Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanımız günlük ortalama 662 uçuşla aynı listede 10'uncu sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’ndaki trafik istatistiklerine göre Türkiye’nin günlük ortalama 2 bin 511 uçuşla Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa’nın en verimli hava sahalarından biri oldu” dedi.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır