İstanbul Havalimanı’ndaki fiyatlar olay oldu! Pizza fiyatına uçak bileti var…

Türkiye’de artan enflasyonla mücadele devam ederken gelen fahiş fiyat görüntüleri de vatandaşı isyan ettiriyor. Havalimanlarındaki restoranlar yüksek fiyatlarıyla her zaman dikkat çeker ancak bu seferki fiyatlar biraz farklı… İstanbul Havalimanı'ndan paylaşılan fotoğraflarda, büyük boy pizzanın 530 liraya kadar yükselmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, havalimanının restoran bölümünde çektiği fotoğrafta yer alan ürünlerin fahiş fiyatları, Twitter'da tartışma konusu oldu.

Fotoğrafta yer alan büyük boy pizzanın 530 TL, sandviçin 110 TL olduğu görülürken, kutu kolanın 63 lira olması dikkat çekti.

PİZZA FİYATINA UÇAK BİLETİ VAR

İstanbul Havalimanı'nda sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre büyük boy pizza 540 TL'ye satılırken Ankara-İstanbul arasında ortalama 540 TL'ye uçak bileti bulunabiliyor.

Paylaşılan fotoğrafta yer alan ürünler ve fiyatları şöyle:

Büyük boy pizza: 530 TL

Orta boy pizza: 245 TL

Sandviç: 110 TL

Kutu Kola: 63 TL

Su: 31 TL





