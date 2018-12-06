İstanbul Havalimanı'ndaki olaylar hakkında mahkemeden flaş karar!

Duruşma öncesi çeşitli sendikalar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

"İş ve çalışma hürriyetinin ihlali", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme", "Toplantı ve yürüyüşlere silah benzeri aletlerle katılma" suçlamasıyla dava açılan 31'i tutuklu, 61 işçinin yargılandığı davanın ilk duruşması Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde başladı. Fiziki imkanlarının yetersizliği ve sanık sayısının çokluğu gibi gerekçelerle duruşma, adliyenin personel yemekhanesinde görüldü. Gaziosmanpaşa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 31 tutuklu işçi ile tutuksuz işçiler hazır bulundu.

İşçileri aralarında iki baro başkanının da bulunduğu 51 avukat temsil etti. Mahkeme, adliyenin fiziki imkanlarının yetersizliği ve sanık sayısının çokluğu gerekçeleriyle duruşmanın, adliyenin personel yemekhanesinde yapılmasına karar verdi. İçeriye kısıtlı sayıda izleyici alındı. Kimlik tespitinin ardından söz alan avukatlar, hatalı ve eksik hazırlandığını iddia ettikleri iddianamenin mahkemece reddedilerek, işçiler hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. İddianamenin değerlendirilerek kabul edildiğini belirterek, usul ve derhal beraat taleplerini reddetti. Devam eden duruşmada tutuklu işçiler savunmalarını yaptı.