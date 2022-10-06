İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? MasterChef Türkiye bu akşam İstanbul Havalimanı'nda

MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan bölümü İstanbul Havalimanı'nda çekildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin 93. bölüm fragmanı sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, MasterChef Türkiye'nin çekildiği İstanbul Havalimanı nerede? İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir?

İSTANBUL HAVALİMANI NEREDE?

İstanbul Havalimanı, megakent İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasında bulunmaktadır.

İstanbul Hvaalimanı 29 Ekim 2018 yılında açılmıştır.

İstanbul Havalimanı'nın adresi şu şekildedir:

Tayakadın, Terminal Cad No:1, 34283 Arnavutköy/İstanbul

İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Havalimanı Avcılar'a 53 km, Gayrettepe'ye 38 km, Taksim'e 40 km, Levent'e ise 36 km'dir.

Hava limanının İstanbul'un Maslak ilçesine 35 km uzaklıkta olduğu bilinirken, Kavacık'a 42 km, Üsküdar'a 47 km, Kadıköy'e 52 km ve Pendik'e 73 km uzaklıktadır.

İstanbul Havalimanı’na toplu taşıma, özel araç ya da taksi ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Öte yandan İETT Belediye Otobüsleri’nin H-1, H-2, H-3, H-6, H-7, H-8 ve H-9 numaralı hatlarını içeren toplam 7 hat ile İstanbul Havalimanı’na gidilebilmektedir.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

