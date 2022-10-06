HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? MasterChef Türkiye bu akşam İstanbul Havalimanı'nda

İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? MasterChef Türkiye bu akşam İstanbul Havalimanı'nda

06.10.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı, MasterChef Türkiye'nin bu akşam (6 Ekim 2022 Perşembe) ekrana gelecek olan 93. bölümü nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programın çekimleri, 29 Ekim 2018 tarihinden beri faaliyette olan havaalanında yapıldı. Peki, İstanbul Havalimanı nerede? TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 93. bölümünün çekildiği İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir?

İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? MasterChef Türkiye bu akşam İstanbul Havalimanı'nda

MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan bölümü İstanbul Havalimanı'nda çekildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin 93. bölüm fragmanı sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, MasterChef Türkiye'nin çekildiği İstanbul Havalimanı nerede? İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir?

q1

İSTANBUL HAVALİMANI NEREDE?

İstanbul Havalimanı, megakent İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasında bulunmaktadır.

İstanbul Hvaalimanı 29 Ekim 2018 yılında açılmıştır.

İstanbul Havalimanı'nın adresi şu şekildedir:

Tayakadın, Terminal Cad No:1, 34283 Arnavutköy/İstanbul

q2

İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Havalimanı Avcılar'a 53 km, Gayrettepe'ye 38 km, Taksim'e 40 km, Levent'e ise 36 km'dir.

Hava limanının İstanbul'un Maslak ilçesine 35 km uzaklıkta olduğu bilinirken, Kavacık'a 42 km, Üsküdar'a 47 km, Kadıköy'e 52 km ve Pendik'e 73 km uzaklıktadır.

İstanbul Havalimanı’na toplu taşıma, özel araç ya da taksi ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Öte yandan İETT Belediye Otobüsleri’nin H-1, H-2, H-3, H-6, H-7, H-8 ve H-9 numaralı hatlarını içeren toplam 7 hat ile İstanbul Havalimanı’na gidilebilmektedir.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahiplerine şok! Yeni daire için 800 bin lira istedilerEv sahiplerine şok! Yeni daire için 800 bin lira istediler
Türkiye'yi sarsan müzisyen Onur Şener cinayetinde çarpıcı kare yayınlandı... Şener'in kız arkadaşı şüphelileri böyle teşhis ettiTürkiye'yi sarsan müzisyen Onur Şener cinayetinde çarpıcı kare yayınlandı... Şener'in kız arkadaşı şüphelileri böyle teşhis etti
9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef İstanbul Havalimanı istanbul hava alanı masterchef türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Yurdun terasından düşen genç kız, demir korkuluklara saplandı

Yurdun terasından düşen genç kız, demir korkuluklara saplandı

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.