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İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 3. pistinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Elbette her şey bitmiş değil, mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen, maske, mesafe- temizlik. Bunlara dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor.

İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir.

Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi kısalacaktır.

Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi.

Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz.

Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum.

Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz.

Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu.

Tünellerimizin sayısını 83 ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik.

Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık.

Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık.

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız.

Karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini çok daha iyilerini çok daha büyüklerini yapmamız için ilham, cesaret ve şevk veriyor.

Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var.

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Elbette her şey bitmiş değil, mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen, maske, mesafe- temizlik. Bunlara dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder.

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