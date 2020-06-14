İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu.

Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz.

Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum.

Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz.

Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi.

Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi kısalacaktır.

Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor.

Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık.

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız.

Karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini çok daha iyilerini çok daha büyüklerini yapmamız için ilham, cesaret ve şevk veriyor.

Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var.

KORONAVİRÜS UYARISI

Elbette her şey bitmiş değil, mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen, maske, mesafe- temizlik. Bunlara dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder.

