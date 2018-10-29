HABER

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nın açılış programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı şaşırtan bir hata geldi. Oktay Kaynarca, programın konuşma sırasını karıştırarak, Binali Yıldırım'ı sırası gelmeden anons etti.

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılış programında sunuculuk yapan Oktay Kaynarca'dan, TBMM Binali Yıldırım'ı şaşırtan bir hata geldi. Oktay Kaynarca, konuşma sırasını şaşırarak Binali Yıldırım'ı sırası gelmeden anons etti.

"HEYECANDAN OLSA GEREK HATA YAPTIM"

Kaynarca, İstanbul Havalimanı programını sunarken bir hata yaptığını itiraf etti. Konuşma sırasını karıştıran tecrübeli sunucu Oktay Kaynarca, konuşma sırası Binali Yıldırım'da olmamasına rağmen Yıldırım'ı sahneye davet etti. Yıldırım'ın konuşmasından sonra yaptığı hata yüzünden özür dileyen Kaynarca, "Programın heyecanından olsa gerek bir hata yaptım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım konuşmasını öne aldım." dedi.

PARTNERDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozuDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozu
İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!
Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde folklor ekipleri alkış aldıUluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde folklor ekipleri alkış aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca binali yıldırım Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata istanbul havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu gezici zübbesini neden seçtiniz sunucu olarak
yalakalıkta sınır olmayınca bu tür hatalar olur . takılma sen oktay
Olur öyle şeyler Hızır reis
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.