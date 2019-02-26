HABER

İstanbul Havalimanı servisi yan yattı: 1’i ağır 9 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’na personel taşıyan servis kaza yaptı.

İstanbul Havalimanı’na personel taşıyan servis kaza yaptı. Buzlanan yolda yan yatan servistekiler den 1’i ağır olmak üzere 9 temizlik işçisi yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Tayakadın yol ayrımı İstanbul Havalimanı istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanına temizlik personelini taşıyan midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kayganlaşan yolda yan yatan midibüsteki 1’i ağır olmak üzere 9 personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İşçi servisinin peşinden bir kaza daha
Kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarptığını gören 34 FE 1208 plakalı otomobil sürücüsü kaçmak isterken, buzlanan yolda duramayan 34 SY 0994 plakalı pikap sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tarafa savrulan araçların sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Jandarma Trafik ekipleri ise buzlu yolda başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklamaAntalya’da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama
Hız facia getirdi: 2 ölü 3 ağır yaralıHız facia getirdi: 2 ölü 3 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.