HABER

İstanbul Havalimanı taşınmadan sonra havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma tamamlandı.

İstanbul Havalimanı taşınmadan sonra havadan fotoğraflandı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma tamamlandı. Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerekleşeten taşınma operasyonu tamamlandı. Taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı'nda, ilk seferin dün saat 14.00'da Ankara'ya yapılmasının ardından seferler artarak devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda devam eden operasyon ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Türk Hava yolları (THY)'nin park pozisyonunda bekleyen boş uçaklarının yanı sıra yolcu körüklerinde bekleyen THY uçaklarıda görülebiliyor. Ayrıca THY'nin taksi yolunda ilerleyen uçağı ile pist başında kalkış için bekleyen uçağıda havadan görüntülendi

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul Havalimanı taşınmadan sonra havadan fotoğraflandıİstanbul Havalimanı taşınmadan sonra havadan fotoğraflandıİstanbul Havalimanı taşınmadan sonra havadan fotoğraflandı

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız... Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Palandöken: “Turist hedefimizi 70 milyona çıkarmalıyız”Palandöken: “Turist hedefimizi 70 milyona çıkarmalıyız”
Siirt'e şehit ateşi düştüSiirt'e şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda hareketlilik! YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Yayladağı'nda şehit olan askerin baba ocağında yas var

Yayladağı'nda şehit olan askerin baba ocağında yas var

Ankara Üniversitesi'ni sarsan tecavüz iddiası! O isim açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Söylentiyi duyan Edirne'de sınıra koştu! Yüzlerce kişi yakalandı

Söylentiyi duyan Edirne'de sınıra koştu! Yüzlerce kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.