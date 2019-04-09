İstanbul Havalimanı tüm detayları ile CNN International’da

Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması CNN International’da da yer aldı. Taşınmanın tüm detaylarının yer aldığı programda İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, havalimanı ile ilgili son bilgileri de paylaştı.

İstanbul Havalimanı’na 5-6 Nisan tarihleri arasında planlanan büyük taşınma, 45 saatlik süreden daha erken zamanda tamamlandı. “Büyük Göç” adı verilen bu taşınmanın ardından tam operasyona başlayan İstanbul Havalimanı, ABD’nin önde gelen haber kanalı CNN International’da tüm detayları ile yer aldı. Richard Quest’in programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, havalimanı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

“Büyük Göç”ün ardından İstanbul Havalimanı’nın bölgedeki en önemli hub olacağı bilgisini veren Richard Quest, havalimanının senede yüz milyonun üzerinde yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini söyledi. Yapılan söyleşide İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, “Bu taşınmaya “Büyük Göç” dememizin sebebi; 70 milyon yolcu kapasiteli Atatürk Havalimanı’nın kapatılarak tüm uçuşların bundan böyle İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak olmasıdır. İGA olarak yolcuların böyle devasa bir konumda ve her türlü konfora en kolay yolla sahip olacakları bir havalimanında, kendilerini güvence altında hissetmeleri için var gücümüzle çalıştık” dedi.