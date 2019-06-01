HABER

İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul havalimanı yolunda toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi.

İstanbul havalimanı yolunda toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada toprak zeminle araç arasında sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaza, 14.00 sıralarında D 20 karayolu Işıklar mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre toprak yüklü hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü, toprak zemin ile sürücü kabini arasında sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan Bayram tatili nedeniyle bölgede geniş önlemler alan jandarma trafik ekipleri de kazaya müdahale etti. Kaza noktasından drone kaldıran jandarma trafik ekipleri, güzergahta bulunan trafiğin inceledi. Kaza nedeniyle D 20 karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Mersin'den Kıbrıs'a geçmeye çalışan 11 Suriyeliye sınır dışıMersin'den Kıbrıs'a geçmeye çalışan 11 Suriyeliye sınır dışı
Askeri miğferle vurarak öldüren astsubaya, FETÖ'den 10 yıl hapis talebiAskeri miğferle vurarak öldüren astsubaya, FETÖ'den 10 yıl hapis talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.