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İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 06:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL / İSTANBUL DHA İstanbul Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL / İSTANBUL DHA
İstanbul Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kaza saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi yaralandı. Devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
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