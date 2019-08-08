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İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDAKİ KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE BİR BUÇUK SAAT KAPATILDI(geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 07:48 | Son Güncelleme

Haber-kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber-kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde yol 1 buçuk saat trafiğe kapatıldı. Havalimanına yetişmek isteyen bazı vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak yolun karşı şeridinde bulunan taksilerle havalimanına ulaşmaya çalıştı.

Kaza saat 05:00 sıralarında Hasdal-İstanbul Havalimanı yolu Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan Bilal Öztürk idaresindeki 34 JYC 19 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan kamyon ardından yol ortasında devrildi. Kazada sürücü Öztürk ile yanında bulunan Barış Tutal yaralandı.

KENDİ İMKANLARI İLE KAMYONDAN ÇIKTILAR

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

YOL TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından İstanbul Havalimanı yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, devrilen kamyonun kaldırılması için tamamen kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasının ardından kamyon kaldırılarak yol kenarına alındı.

UÇAĞA YETİŞMEK İÇİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Yolun tamamen trafiğe kapatılmasının ardından bazı yolcular, otobüsten ve taksilerden inerek karşı şeride geçti. Hayatlarını tehlikeye atarak yolun karşı şeridine geçen vatandaşlar gelen taksilerle alternatif yollardan havalimanına ulaşmaya çalıştı.

KAMYONUN KENARA ÇEKİLMESİYLE TRAFİK AÇILDI

Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalarının ardından devrilen kamyon önce düzeltildi. Ardından da başka bir hafriyat kamyonu ve iş makinası yardımıyla kenara alındı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yolu temizlemesiyle birlikte trafik yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen kamyon

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Araçlarından inen vatandaşların çalışmaları takip etmesi

-Çekicinin kamyonu kaldırması

-Oluşan trafik

-Kamyonun kenara çekilmesi

-Vatandaşların yolun karşısına geçerek taksiye binmesi

-Genel ve detay görüntüler

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