İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDAKİ KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE BİR BUÇUK SAAT KAPATILDI(geniş haber)

Haber-kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde yol 1 buçuk saat trafiğe kapatıldı. Havalimanına yetişmek isteyen bazı vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak yolun karşı şeridinde bulunan taksilerle havalimanına ulaşmaya çalıştı.

Kaza saat 05:00 sıralarında Hasdal-İstanbul Havalimanı yolu Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan Bilal Öztürk idaresindeki 34 JYC 19 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan kamyon ardından yol ortasında devrildi. Kazada sürücü Öztürk ile yanında bulunan Barış Tutal yaralandı.

KENDİ İMKANLARI İLE KAMYONDAN ÇIKTILAR

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

YOL TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI