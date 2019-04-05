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İstanbul Havalimanı’na giden araç konvoyu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı’ndan araç konvoyu yola çıktı.

‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı’ndan araç konvoyu yola çıktı. İstanbul Havalimanı’na giden araç konvoyu havadan görüntülendi.
Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci devam ediyor. Dün gece yoğun bir şekilde süren taşınma işlemlerine gündüz saatlerinde ara verilmişti. Bugün saat 22.00 itibariyle yollar trafiğe kapatıldı ve büyük taşınma yeniden başladı. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na giden araç konvoyu havadan görüntülendi.

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