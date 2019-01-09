İstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ocak (DHA) - İstanbul Havalimanı’na lüks toplu ulaşım hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait “HAVAİST”te, THY’nin uçuşlarını artırması nedeniyle 10 Ocak’tan itibaren günlük sefer sayısı 140’a çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in seferleri, İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor. HAVAİST’te, 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren otobüs ve sefer sayısı artacak. Karar, Türk Hava Yolları’nın (THY) 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak artıracak olması nedeniyle alındı. İstanbul Havalimanı’na çalışan 5 farklı hatta 30 otobüs ile günlük sefer sayısını ek seferlerle birlikte 140’a çıkartacak. Otobüs hareket saatleri de güncellenecek. Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon; Metro, Metrobüs, Otobüs, Minibüs, Otogarlar ve Deniz Ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.