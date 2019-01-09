HABER

İstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 17:59 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’na lüks toplu ulaşım hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait “HAVAİST”te, THY’nin uçuşlarını artırması nedeniyle 10 Ocak’tan itibaren günlük sefer sayısı 140’a çıkıyor.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in seferleri, İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor.

İstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ocak (DHA) - İstanbul Havalimanı’na lüks toplu ulaşım hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait “HAVAİST”te, THY’nin uçuşlarını artırması nedeniyle 10 Ocak’tan itibaren günlük sefer sayısı 140’a çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in seferleri, İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor. HAVAİST’te, 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren otobüs ve sefer sayısı artacak. Karar, Türk Hava Yolları’nın (THY) 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak artıracak olması nedeniyle alındı. İstanbul Havalimanı’na çalışan 5 farklı hatta 30 otobüs ile günlük sefer sayısını ek seferlerle birlikte 140’a çıkartacak. Otobüs hareket saatleri de güncellenecek. Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon; Metro, Metrobüs, Otobüs, Minibüs, Otogarlar ve Deniz Ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

İhtiyaç halinde ek seferler de yapılacak

Buna göre; Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş-Dönüş), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş) ve TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2) (Gidiş Dönüş), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı (Gidiş Dönüş) hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi. Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.

HAVAİST otobüs sefer bilgileri ve hareket saatlerindeki güncellemeleri şu şekilde olacak:

Taksim(Abdülhak Hamit Caddesi) - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı

(İST-19) (Gidiş Dönüş) Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş İETT Peronlar

Zincirlikuyu-Metrobüs, 4. Levent Metro, İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 46 Km tek yön - 100 dakika (Ort.) - 7 Araç

Yenikapı-Bakırköy - İstanbul Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş)

Yenikapı İDO, Bakırköy İDO, Yenibosna-Kuleli, Başakşehir-Metrokent, İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 61 Km tek yön- 90 dakika (Ort.) - 6 Araç

Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş)

Kozyatağı Metro, Ümraniye-Tepeüstü, Kavacık Köprüsü, İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 62 Km tek yön - 100 dakika (Ort.) - 4 Araç

TÜYAP - Bahçeşehir İstanbul Havalimanı ( İST-2) (Gidiş Dönüş)

TÜYAP, Beylikdüzü- Cumhuriyet, Beylikdüzü- Marmara Park, Bahçeşehir- Merkez, İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 61 Km tek yön - 110 dakika (Ort.) - 4 Araç

15 Temmuz Demokrasi Otogarı İstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyorİstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyorİstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyorİstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyor

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)
Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldıBakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Palu ailesi ile ilgili flaş karar! Yasak geldi

'Palu ailesi' haberlerine yayın yasağı!

Fatih Portakal Twitter hesabından duyurdu: Hakkımda açılan 109 dosya var!

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Sinema filmleriyle ilgili teklif komisyondan geçti

Günlerdir tartışılıyordu! Komisyonda kabul edildi

İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

'Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.