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İstanbul Havalimanı'na taşınma hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

THY'nin yer işletme ve kargo birimleri ile aralarında THY Teknik AŞ'nin de bulunduğu bazı iştiraklere ait malzeme, teçhizat ve makineler 20 tırla İstanbul Havalimanı'na sevk ediliyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı iştiraklerine ait malzeme, teçhizat ve makineleri 20 tıra yüklenerek İstanbul Havalimanı'na götürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları AO ve bazı iştiraklerinin İstanbul Havalimanı’na taşınma projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, THY'nin yer işletme, kargo birimleri ve bazı iştirakleri ile THY Teknik AŞ’ye ait 35 tır hacmindeki malzeme, teçhizat ve makineler, kayıt altına alınarak tırlara yükleniyor.

Yüklemesi tamamlanan bazı tırlar İstanbul Havalimanı'na doğru hareket ediyor.

Tırlar, online takip sistemi üzerinden de canlı olarak izleniyor.

Bu arada, 3 Mart'a kadar tamamlanması planlanan taşınma faaliyetlerinin şubat boyunca belli bir program çerçevesinde devam edeceği, 1-2 Mart'ta planlanan topyekun taşınma hareketi ile sonlanacağı öğrenildi.

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