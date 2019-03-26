İstanbul Havalimanı'na taşınma hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin sorunsuz tamamlanması için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Alınan bilgiye göre, taşınma boyunca iki havalimanı arasında yük taşıyacak tırların geçeceği güzergahlarda bazı önlemler alındı. Bu kapsamda 5-7 Nisan'da gerçekleşecek taşınma için İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılması planlandı.

Buna göre, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, 12 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yol trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, 6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar trafik verilmeyecek.