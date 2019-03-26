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İstanbul Havalimanı'na taşınma hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin sorunsuz tamamlanması için bazı yollar trafiğe kapatılacak - Taşınma sırasında, 5 Nisan saat 22.00'den başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılmasına karar verildi - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilecek

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin sorunsuz tamamlanması için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Alınan bilgiye göre, taşınma boyunca iki havalimanı arasında yük taşıyacak tırların geçeceği güzergahlarda bazı önlemler alındı. Bu kapsamda 5-7 Nisan'da gerçekleşecek taşınma için İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılması planlandı.

Buna göre, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, 12 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yol trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, 6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar trafik verilmeyecek.

İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametinde, 6 Nisan saat 01.00'den itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte, İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar yolun trafiğe kapatılmasına karar verildi.

Taşınma sürecinin sorunsuz tamamlanabilmesi için 5 Nisan saat 22.00'den başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılması, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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