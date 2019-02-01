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İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı’na kademeli olarak taşınmasıyla ilgili çalışmalar başladı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı’na kademeli olarak taşınmasıyla ilgili çalışmalar başladı. 35 tır dolusu malzeme, bugün İstanbul Havalimanı’na taşınacak.
THY ve bazı iştiraklerinin İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemleri 1 Şubat itibariyle başladı. THY Yer İşletme, THY Teknik A.Ş ve kargo malzemeleri ve makinelerden oluşan 35 tırın bugün İstanbul Havalimanı’na taşınacağı öğrenildi. Gerçekleştirilen taşıma işlemi sırasında yükleme, sevkiyat ve indirme işlemlerinin el terminalleri vasıtasıyla kayıt altına alındığı ve tırların da online takip sistemi üzerinden canlı olarak izlendiği öğrenildi. Taşınma işlemlerinin Şubat ayı boyunca belirli program çerçevesinde devam edeceği, 1-2 Mart tarihlerinde ise büyük taşınma işleminin gerçekleşeceği belirtildi.

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