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İSTANBUL HAVALİMANI’NA TAŞINMA SONRASI İLK UÇUŞ HEYECANI (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. Uçak saat 14.00'da Ankaraya hareket edecek.
Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonu kapsamında her iki havalimanının 12 saat süreyle uçuşlara kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor. Sabaha karşı saat 02.00’de Türk Hava Yolları’na ait son tarifeli yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’ndan Singapur’a gitmek üzere havalanırken, büyük taşınma sonrasında ise İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçak saat 14.00’te Ankara’ya hareket edecek. Bilet kontrolü öncesinde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim etti.

Görüntü dökümü:
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-Yolcuların gelişi
-Ekşi'nin hediye vermesi
-Genel ve detaylar

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