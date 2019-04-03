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İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "İETT'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var. Atatürk Havalimanı'na yanlışlıkla gelen birisi oradan rahatlıkla buraya gelebilecek. Bu geçici süreyle yanlış gelenler için yapıldığı için ücretsiz olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT tarafından Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma hizmeti sunulacağını bildirdi.

Uysal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Uysal, Büyükşehir Belediyesi olarak taşınma sürecinde gerek lojistiğin sağlanması gerek yolların kapatılması ve açılmasına ilişkin işlemlerde bakanlıkla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Taşınmanın problemsiz şekilde yapılması temennisinde bulunan Uysal, şunları kaydetti:

"Şu anda bütün tedbirler alındı. Gerek bakanlığımız gerek büyükşehir belediyemiz koordineli şekilde çalışıyor. Vatandaşımızın kafasındaki soru; 'Taşınma oldu ama uçaklara nasıl gideceğiz?' Kendileri araçları ile gelirse zaten mevcut otopark var. Toplu ulaşımla gelirse daha öncesinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeni havalimanımıza güzergahlar belirlenmiş, hatları ve kalkış noktaları belirlenmiştir. 1. sınıf yolculuk yapabilecekleri Havaist şirketi kurulmuştur. İçinde Otobüs AŞ'nin de bulunduğu bir sistemle vatandaşımız sıkıntısız buraya ulaşabilecek."

Uysal, 29 Ekim'den bu yana Havaist'in İstanbul Havalimanı'nda yolcu taşıdığını hatırlatarak, 5 ayrı hattan bugüne kadar taşınan yolcu sayısının 115 bin civarında olduğunu belirtti.

Havalimanının tam kapasiteye geçmesiyle yeni dönemde bu sayının günlük ortalama 90-100 bine çıkacağına dikkati çeken Uysal, şu bilgileri verdi:

"Havaist araçlarının hem kalkış hem de sefer sayısı artırılabilir talebe göre. 15 ile 40 dakika arasında kalkış noktalarından hareket edilecek. Bir problem yaşamadan sıkıntı çözülmüş olacak. Bu süreç içinde İETT'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na direkt 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var. Atatürk Havalimanı'na yanlışlıkla gelen birisi oradan rahatlıkla buraya gelebilecek. Bu geçici süreyle yanlış gelenler için yapıldığı için ücretsiz olacak. Ayrıca İstanbul'da İETT'nin 3 ayrı hattan, Havaist'in de 20 noktadan buraya seferleri olacak."

- "Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Havaist'in seferlerine, kalkış ve varış noktalarına, ücretlere ilişkin detaylı bilgilerin şirketin internet sitesinde yer aldığını, bir müddet sonra ise bilet alımı dahil tüm bilgilerin mobil uygulamada olacağını dile getirdi.

Taşınma esnasında ana arterlerin uzun süreli kapatılmasına ilişkin soru üzerine Uysal, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve valiliğimiz alternatif güzergahlara yönlendirmeleri yapacak. Nihayetinde olağanüstü bir durum, devamlı değil. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz." dedi.

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Büyükşehir Belediyesi Havaist istanbul havalimanı Mevlüt Uysal

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