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İstanbul Havalimanı'na taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

  ATATÜRK  Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun bugün saat 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı.

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun bugün saat 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı.
5 Nisan saat 03.00'dan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan Büyük Göç'ün bugün 23.59'da tamamlanacağı açıklanmıştı.

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