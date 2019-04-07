HABER

İstanbul Havalimanı'na uçuş için Kopenhag'da ilk check-in

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

Danimarka'dan İstanbul Havalimanı'na yapılan ilk uçuş için ilk check-in işlemini yapan yolcu olan Türkmenistan vatandaşı Jemal Tanryberdiyeva, heyecanla İstanbul Havalimanı'nı görmeyi beklediğini söyledi

KOPENHAG (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Kopenhag Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçacak yolcuları için ilk check-in işlemini gerçekleştirdi.

THY'nin Kopenhag Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ilk seferi için yolcuların check-in işlemi yapıldı.

Sabah saatlerinde Kopenhag Havalimanı'nda hazırlıklara başlayan THY Kopenhag ekibi, check-in işlemleri boyunca bankolar önünde kuyrukta bekleyen yolcularla ilgilenerek İstanbul Havalimanı hakkında bilgi verdi.

Danimarka'dan İstanbul Havalimanı'na uçuş için check-in yapan ilk kişi olan Türkmenistan vatandaşı Jemal Tanryberdiyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul aktarmalı Aşkabat'a gideceğini ve İstanbul Havalimanı'nı görmeyi heyecanla beklediğini söyledi.

THY Kopenhag Müdürü Serkan Binyar, Danimarka'dan Türkiye'ye yılda 300 bin civarında yolcu taşıdıklarını belirterek "Yeni havalimanının dünyanın merkezi olacağını düşünüyorum. Türk Hava Yollarının imkanlarını da artıracak. Yeni havalimanı, uçtuğumuz noktalara olan frekans sayımızın artmasına da imkan sağlayacak. Dolayısıyla mutluyuz ve gururluyuz." ifadesini kullandı.

Taşınma nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın son tarifeli seferi saat 02.40'ta Singapur'a gerçekleştirilmişti. Singapur'a hareket eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda 02.40 ile 14.00 saatleri arasında ticari yolcu uçuşları durdurulmuştu.

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız... Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
2 çocuk annesi, komşusundan borç aldığı altınla muhtar oldu2 çocuk annesi, komşusundan borç aldığı altınla muhtar oldu
Kahramanmaraş’ta sedir telaşıKahramanmaraş’ta sedir telaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Kopenhag THY Kopenhag

En Çok Okunan Haberler

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

Defne Joy Foster'ın annesine kötü haber! Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti

Defne Joy Foster'ın annesine kötü haber! Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Söylentiyi duyan Edirne'de sınıra koştu! Yüzlerce kişi yakalandı

Söylentiyi duyan Edirne'de sınıra koştu! Yüzlerce kişi yakalandı

Şişili'de meydana gelen kazadan görüntüler

Şişili'de meydana gelen kazadan görüntüler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Denizli'de korkunç kaza!

Denizli'de korkunç kaza!

İzmir'de eş zamanlı operasyon!

İzmir'de eş zamanlı operasyon!

Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.