İstanbul Havalimanı'na uçuş için Kopenhag'da ilk check-in

KOPENHAG (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Kopenhag Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçacak yolcuları için ilk check-in işlemini gerçekleştirdi.

THY'nin Kopenhag Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ilk seferi için yolcuların check-in işlemi yapıldı.

Sabah saatlerinde Kopenhag Havalimanı'nda hazırlıklara başlayan THY Kopenhag ekibi, check-in işlemleri boyunca bankolar önünde kuyrukta bekleyen yolcularla ilgilenerek İstanbul Havalimanı hakkında bilgi verdi.

Danimarka'dan İstanbul Havalimanı'na uçuş için check-in yapan ilk kişi olan Türkmenistan vatandaşı Jemal Tanryberdiyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul aktarmalı Aşkabat'a gideceğini ve İstanbul Havalimanı'nı görmeyi heyecanla beklediğini söyledi.

THY Kopenhag Müdürü Serkan Binyar, Danimarka'dan Türkiye'ye yılda 300 bin civarında yolcu taşıdıklarını belirterek "Yeni havalimanının dünyanın merkezi olacağını düşünüyorum. Türk Hava Yollarının imkanlarını da artıracak. Yeni havalimanı, uçtuğumuz noktalara olan frekans sayımızın artmasına da imkan sağlayacak. Dolayısıyla mutluyuz ve gururluyuz." ifadesini kullandı.

Taşınma nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın son tarifeli seferi saat 02.40'ta Singapur'a gerçekleştirilmişti. Singapur'a hareket eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda 02.40 ile 14.00 saatleri arasında ticari yolcu uçuşları durdurulmuştu.

