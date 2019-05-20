İstanbul Havalimanı'na uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı İstanbul Havalimanı, ABD merkezli küresel erişimi olan, sık seyahat eden, lüks tüketim yapan, premium yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan aylık seyahat dergisi "Global Traveler" tarafından ödüllendirildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Global Traveler dergisi ödül alacak markaları, 1 Ekim 2018 - 31 Ocak 2019 arasında okurlarına ulaştırdığı açık uçlu sorularla ve doğrudan e-posta anketi ile tespit etti.

Global Traveler Ödülleri, diğer pek çok yayından farklı olarak okuyucuları tarafından oylanırken, İstanbul Havalimanı'nın ödül aldığı kategoriyi yayıncılar, editörler, kurumsal danışma kurulu ve odak grupları belirledi.

İstanbul Havalimanı'nın ödül aldığı kategorinin kriterleri arasında inovasyon, çevresel inisiyatifler ve topluluk tanıtımındaki liderlik etkisi yer alıyor.

ABD'nin en çok okunan dergileri arasında gösterilen, aylık yaklaşık 300 bin okuyucuya ulaşan, okuyucularını dünya genelinde premium kabin, hava yolları ve konaklama hizmetleri ile buluşturan ve üst düzey yönetici, girişimci ve iş adamları tarafından da takip edilen derginin 16 Mayıs'ta Los Angeles'ta Sofitel West Hollywood Otel'de düzenlenen ödül töreninde, İstanbul Havalimanı, "Üstün Yenilik" kategorisinde "Özel Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.