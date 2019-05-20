İstanbul Havalimanı’na Uluslararası Ödül

İstanbul Havalimanı, dünyada turizm sektörünün en prestijli yayınlarından Global Traveler’ın Leisure Lifestyle ödüllerinde ‘Üstün Yenilik’ kategorisinde ‘Özel Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı İstanbul Havalimanı, ABD merkezli küresel erişimi olan; sık seyahat eden, lüks tüketim yapan, premium yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan aylık seyahat dergisi Global Traveler tarafından ödüllendirildi. 16 Mayıs 2019 tarihinde Los Angeles’ta Sofitel West Hollywood Otel’de düzenlenen ödül töreninde İstanbul Havalimanı, ’Üstün Yenilik’ kategorisinde Özel Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülü İstanbul Havalimanı adına İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül aldı.

Global Traveler Ödülleri, diğer pek çok yayından farklı olarak okuyucuları tarafından oylanırken, İstanbul Havalimanı’nın ödül aldığı kategoriyi yayıncı, editörler, kurumsal danışma kurulu ve odak grupları belirledi. Global Traveler Dergisi ödül alacak markaları 1 Ekim 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında okurlarına ulaştırdığı açık uçlu sorularla ve doğrudan e-posta anketi ile belirledi.

"İstanbul Havalimanı dünyadaki diğer projeleri geride bıraktı”

Global Traveler Dergisi’nin düzenlemiş olduğu geceye katılan ve ödülü kabul eden İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Türkiye’ye uluslararası bir ödül kazandırdıkları için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Şengül, devamla “İstanbul Havalimanı, özgün mimarisiyle, kule tasarımıyla ve en önemlisi ortaya koymuş olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle pek çok kez ödüle layık görüldü. ABD’nin en çok okunan dergileri arasında yer alan Global Traveler tarafından böylesi itibarlı bir ödüle hak kazanmak gurur verici. Diğer yandan, yenilikçilik kategorisinde bir ödül almak, havalimanımızın bu alanda ortaya koyduğu farkın da tescili niteliğinde. Geçtiğimiz yıl Singapur’un Changi Havalimanı’nın layık görüldüğü bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok projeyi geride bırakarak erişmemiz işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı yolculuk deneyimi ve hizmet anlayışıyla ilerleyen dönemde daha bir çok ödüle layık görülecektir” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok okunan dergileri arasında gösterilen Global Traveler Dergisi aylık yaklaşık 300 bin okuyucuya ulaşıyor. Okuyucularını dünya genelinde premium kabin, havayolları ve konaklama hizmetleri ile buluşturan dergi, üst düzey yönetici, girişimci ve iş adamları tarafından da takip ediliyor. İstanbul Havalimanı’nın ödül aldığı kategorinin kriterleri arasında inovasyon, çevresel inisiyatifler ve topluluk tanıtımındaki liderlik etkisi yer alıyor.

