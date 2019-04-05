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İstanbul Havalimanına yolcusuz uçakların geçişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 07:46 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanına gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu günün ilk ışıklarında da devam etti.

İstanbul Havalimanına gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu günün ilk ışıklarında da devam etti. Atatürk Havalimanı’ndan kalkan yolcusuz uçaklar, belli aralıklara İstanbul Havalimanına teker koyuyor.
İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilen büyük taşınma operasyonu kapsamında Atatürk Havalimanı’ndan yolcusuz olarak havalanan uçaklar yeni adreslerine gitmeye devam ediyor. Tırlarla taşınan tonlarca malzemenin yanı sıra gece saatlerinden itibaren başlayan taşınma işlemi günün ilk ışıklarıyla birlikte de devam etti. Tırların yanı sıra uçaklar da belli aralıklarla boş olarak İstanbul Havalimanı’na iniyor. Sabah saatlerine kadar yaklaşık 10 uçak yer değiştirirken, 45 saat sürecek büyük göç süresince toplam 150’nin üzerinde uçağın Atatürk Havalimanı’ndan kalkıp İstanbul Havalimanı’na yolcusuz olarak gelmesi bekleniyor. 6 Şubat saat 14.00’te taşınma işleminin tamamlanmasıyla birlikte ise boş gelen uçaklar planlanan tarifeli seferleri doğrultusunda seferlerini icra edecek.

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