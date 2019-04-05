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İstanbul Havalimanı’na yolcusuz uçakların geçişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’na gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’na gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu devam ediyor. Atatürk Havalimanı’ndan kalkan yolcusuz uçaklar, belli aralıklara İstanbul Havalimanı’na teker koyuyor.
İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilen büyük taşınma operasyonu kapsamında Atatürk Havalimanı’ndan yolcusuz olarak havalanan uçaklar yeni adreslerine gitmeye devam ediyor. Gece saatlerinde tırlarla başlayan taşınma işlemleri gün içerisinde yavaşlatılırken, uçakların belli aralıklarla boş olarak İstanbul Havalimanı’na inişi devam ediyor.

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