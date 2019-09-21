HABER

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilogram kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza NarkoKim ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda, Sao Paulo'dan farklı günlerde gelen iki yolcuya ait valizlerde toplam 13 kilogram 29 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilogram kokain ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza NarkoKim ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda, Sao Paulo'dan farklı günlerde gelen iki yolcuya ait valizlerde toplam 13 kilogram 29 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Çalışma sonucunda Sao Paulo'dan İstanbul'a, farklı günlerde gelecek olan uçaklarda seyahat eden Şili ve Hollanda uyruklu iki kişi şüpheli olarak değerlendirilip, takibe alındı.
NarkoKim ekiplerince havalimanına gelen ilk uçağın kapısında yapılan pasaport kontrolünde, Şili uyruklu şüpheli tespit edilerek, valizleri arandı. Narkotik dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği valiz x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk tespit edildi. Valizinde yapılan aramada, 10 paket içinde toplam 10 kilogram 530 gram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 160 bin liralık kokain ele geçirildi.
İkinci uçakta bulunan Hollanda uyruklu yolcuya ait valizin taban kısmına özel olarak yapılmış gizli bölmede ise 2 pakette toplam 2 kilogram 760 gram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 830 bin lira kokain ele geçirildi. İki olayda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 13 kilogram 29 gram kokaine el konulurken, olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilogram kokain ele geçirildi

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Galata Köprüsü’nde intihar girişimiGalata Köprüsü’nde intihar girişimi
Evrim’den 439 gündür haber alınamıyorEvrim’den 439 gündür haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.