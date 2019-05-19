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İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

19 MAYIS Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Çocuk Destekleme Merkezi'nde (ÇODEM)'de kalan 13 çocuk, İstanbul Havalimanı'nda mini bir konser verdi.

İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)- 19 MAYIS Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Çocuk Destekleme Merkezi'nde (ÇODEM)'de kalan 13 çocuk, İstanbul Havalimanı'nda mini bir konser verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'ncü yıl dönümü İstanbul Havalimanı'nda renkli görüntülere sahne oldu. ÇODEM'de kalan 13 çocuk, eğitmenlerin de eşliğinde 10 dakikalık Dış Hatlar Gidiş Katı'nda müzik ziyafeti sundu. Bazı yolcular çocukların çaldığı marşlara hem eşlik etti, hem de o anları cep telefonlarıyla kayıt ettiler.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğiİstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğiİstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

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