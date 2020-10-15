İstanbul Havalimanı’nda 420 kg uyuşturucu yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda piyasa değeri 24 milyon TL olan toplam 420 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce havalimanı yolcu salonunda bir kaç gün içerisinde 4 operasyon gerçekleştirdi. İlk operasyonda, şüpheli iki yolcuya ait toplam 6 adet valiz muhafaza ekiplerince x-ray tarama cihazı ve narkotik dedektör köpeği ile kontrol edilerek incelendi. Yapılan aramada içerisinde baharat bulunan poşetlerin arasında yeşil renkli bir bitkiye rastlandı. Bitkilerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazında yapılan kontrolünde “khat” cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, valizlerin içerisinde toplam 53,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Yabancı kurye konuşunca operasyon başladı

Operasyonu derinleştiren gümrük ekipleri uyuşturucu kuryeliği yapan yabancı uyruklu şahısların sorgularında uyuşturucuyu almak için havalimanına gelecek aracın bilgilerine ulaşıldı. Uyuşturucunun Türkiye’deki alıcılarını taşıdığı düşünülen aracın tespiti için bir çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüpheli araç tespit edilerek kısa süre evvel havalimanı otoparkından ayrıldığı belirlendi. Ekipler aracın yerini belirledikten sonra belirlenen adreste bulunan şahıslar aracın içerisinde yakalandı. Yapılan aramada ise 31,3 kilogram daha khat cinsi uyuşturucu ele geçirilirken soruşturma kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.