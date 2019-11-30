HABER

İstanbul Havalimanı'nda 7 bin 390 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 12:00 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.  Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanına gelen yolcular mercek altına alındı.

İSTANBUL,(DHA) TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanına gelen yolcular mercek altına alındı. Bakanlığın kullanımındaki Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda, Kazakistan'ın Almati Havalimanından İstanbul'a gelecek 6 Kırgızistan uyruklu kişi riskli bulundu.
Şüphelileri taşıyan uçak, bakanlığın Hava Takip Sistemi üzerinden takip edildi. Uçağın havalimanına inişinin ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheliler tespit edilerek fiziki takip altına alındı. Şüpheliler, "gümrüğe tabi eşyam yoktur" beyanında bulundukları yeşil hattı kullanarak yolcu salonundan çıkacakları sırada, takipteki muhafaza memurlarınca durduruldu. Şüphelilerin beraberindeki valizler ve sırt çantaları x-ray taramasına alındı. Gerçekleştirilen taramada bagajlarda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine bagajlar açılarak arandı. Yapılan aramada şüphelilere ait 9 valiz ve 6 sırt çantası içerisinde toplam 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Yakalanan elektronik sigara tütünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 152 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı. Yakalanan elektronik sigara tütünlerini yasalara aykırı olarak Türkiye'ye sokmak isteyen şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.
(FOTOĞRAF)

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
Çelik ihracatının yıldızlarına ödülÇelik ihracatının yıldızlarına ödül
Yankesicilik şüphelileri yakalandıYankesicilik şüphelileri yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul için sarı alarm

Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul için sarı alarm

Van’da oto pazarda silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Son dakika Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar! Otomobile ateş açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Kazı çalışmalarında bulunan buğday taneleri tam 4 bin 500 yıllık çıktı

Kazıda bulundu, TÜBİTAK'ta incelendikten sonra gerçek ortaya çıktı

Yedikleri şey hayatlarını kararttı... Milyonda bir görülen bakteri nedeniyle yasam savaşı veriyorlar

Yedikleri şey hayatlarını kararttı... Hepimizin başına gelebilir

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Operasyonlar peş peşe yapılıyor

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.