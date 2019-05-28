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İstanbul Havalimanı’nda 9 milyon liralık cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza personelince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 9 milyon lira değerinde cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, Rusya’dan Türkiye’ye çok sayıda cep telefonu, cep telefonu aksamı ve elektronik eşya getirileceği bilgisi edinildi.

İstanbul Havalimanı’nda 9 milyon liralık cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza personelince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 9 milyon lira değerinde cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, Rusya’dan Türkiye’ye çok sayıda cep telefonu, cep telefonu aksamı ve elektronik eşya getirileceği bilgisi edinildi. Elde edilen bilgiler İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden analize tabi tutuldu.
Yapılan analizler neticesinde Dubai aktarmalı olarak Moskova’dan Türkiye’ye gelecek olan bir Rus vatandaşı riskli olarak değerlendirildi ve yaptığı işlemler incelemeye alındı. Söz konusu şahıs, İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince uzaktan takibe alındı. Şahsın valizlerinde yapılan x-ray taramasında çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Valizler denetimli olarak gelen yolcu salonuna sevk edilirken, şüpheli yolcu gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan çıkıp gümrük kontrol noktasına geçtikten sonra Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken durduruldu. Söz konusu valizlerde yapılan sayım ve tespitte son teknoloji ürünü ve piyasada en yüksek fiyattan alıcı bulan 688 adet cep telefonu, 399 adet akıllı kol saati ve 450 adet kablosuz cep telefonu kulaklığı ele geçirildi.
Ele geçirilen cep telefonları ve aksesuarlarının gümrüklenmiş değerinin 8 milyon 838 bin 672 lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor.

İstanbul Havalimanı’nda 9 milyon liralık cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda 9 milyon liralık cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda 9 milyon liralık cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

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