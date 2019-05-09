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İstanbul Havalimanı'nda "AB Diplomatlarının Gözünden Türkiye" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:28 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği(AB) üyesi 18 ülke büyükelçi ve diplomatlarının Türkiye'de çektikleri fotoğraflardan oluşan, 'AB Diplomatlarının Gözünden Türkiye' adlı sergi, İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular tarafından ilgiyle karşılandı.  Serginin açılışı için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar ile bazı davetliler katıldı.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-AVRUPA Birliği(AB) üyesi 18 ülke büyükelçi ve diplomatlarının Türkiye'de çektikleri fotoğraflardan oluşan, 'AB Diplomatlarının Gözünden Türkiye' adlı sergi, İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular tarafından ilgiyle karşılandı.

Serginin açılışı için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar ile bazı davetliler katıldı. Açılışta konuşan Büyükelçi Şopanda, 18 AB ülkesi ve diplomatlar tarafından Türkiye'de çekilen fotoğrafların yer aldığı anlamlı bir sergiyi açmanın mutluluğunu duyduğunu belirtti. Şopanda, "Resmi ziyaret ve tatillerde çekilen bu 70 fotoğraf, ülke insanının güzelliğinin ve çeşitliliğinin küçük bir kısmını temsil ediyorlar. Sizleri Avrupalı diplomatların gözünden, gönlünden ve kafasından fotoğraflara yansıyan Türkiye'den kesitler görmeye davet ediyorum" dedi.

Kurdelenin kesiminin ardından yerli ve yabancı yolcular, Finlandiya, Lüksemburg, İtalya, Romanya, Portekiz, Slovakya, Estonya, Hollanda, Avusturya, İspanya, Polonya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Almanya, İngiltere, Malta ve AB delegasyonuna ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

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